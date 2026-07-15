Sestri Levante, 13enne resta incastrata nella piscina: trasportata in gravi condizioni al Gaslini

Paura nel pomeriggio in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, dove una ragazza di 13 anni ha rischiato di perdere la vita dopo essere rimasta bloccata nella piscina. Stando alle prime informazioni, i suoi capelli sarebbero stati risucchiati dall'impianto di aspirazione, lasciandola intrappolata sott'acqua.

A dare l'allarme sono stati i bagnanti presenti. Il titolare della struttura si è tuffato senza esitazione e, per riuscire a liberare la giovane, avrebbe reciso i capelli rimasti impigliati nella pompa, consentendo così il suo recupero.

Pochi minuti dopo sono arrivati i soccorritori della Croce Verde di Sestri Levante insieme all'equipe del 118. La ragazza è stata sottoposta a prolungate manovre di rianimazione, durante le quali è stato utilizzato anche il defibrillatore. Una volta stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova, dove resta ricoverata in condizioni molto gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri e la Capitaneria di Porto. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell'accaduto e verificare il funzionamento dell'impianto della piscina.

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