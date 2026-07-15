A7: camionista perde il controllo sul viadotto Scrivia e sbatte contro il guardrail, traffico in tilt in direzione Milano

Nuovo incidente lungo la rete autostradale ligure. Nella mattinata di oggi un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un sinistro sulla A7 Serravalle-Genova, all'altezza del viadotto Scrivia, nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, in direzione Milano.

Per cause ancora in fase di accertamento, il camion ha perso il controllo della marcia, andando a impattare contro il guardrail. L'urto ha provocato il parziale ribaltamento del mezzo, che è rimasto inclinato sulla carreggiata, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi e del personale addetto alla gestione dell'autostrada.

L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti nel tratto interessato mentre erano in corso le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del veicolo. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del camion.

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