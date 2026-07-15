Genova, giovane scompare in mare dopo lite con la fidanzata

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di un giovane segnalato come disperso in mare davanti alla spiaggia libera di Capo Marina, lungo corso Italia.

L'allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco e dei militari della Capitaneria di Porto, impegnati nelle operazioni di ricerca. Nonostante le verifiche, il ragazzo non è stato ancora rintracciato.

Al momento restano aperte diverse ipotesi. Da un lato non si esclude che possa essersi trattato di un falso allarme e che il giovane sia riuscito a raggiungere la riva in un punto diverso rispetto all'area interessata dalle ricerche. Dall'altro, gli investigatori non escludono uno scenario ben più grave, anche alla luce del ritrovamento di alcuni suoi effetti personali sull'arenile.

In base alle prime ricostruzioni, poco prima di entrare in acqua il giovane avrebbe avuto una discussione con una ragazza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.