Genova, studente francese di 24 anni trovato morto in un appartamento del centro storico

Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato morto questa mattina in un appartamento di via Gramsci, nel centro storico di Genova. Il giovane, studente Erasmus, viveva con altri universitari che hanno dato l’allarme dopo essersi accorti che non rispondeva e non si era alzato.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva partecipato a una festa nella serata di ieri e, al termine, era rientrato nell’abitazione dove si era coricato a letto ancora vestito.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese e i carabinieri della stazione della Maddalena. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o lesioni sul corpo del giovane. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno Paola Crispo, che dovrà chiarire le cause della morte.

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