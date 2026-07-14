Tribunale di Genova, si stacca un blocco di marmo da una colonna: area messa in sicurezza

Attimi di apprensione, fortunatamente senza conseguenze, nel Palazzo di Giustizia di Genova, dove un grosso blocco di marmo si è staccato da una colonna del cortile interno, precipitando al suolo da diversi metri di altezza.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando il tribunale era chiuso e l'edificio completamente vuoto. A notare il crollo sono state le guardie giurate addette alla sorveglianza, che hanno immediatamente dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area transennando la scalinata esterna compresa tra il quinto e il settimo piano dell'edificio. Dell'accaduto è stato informato anche il Comune di Genova, proprietario dell'immobile.

Non è la prima volta che il colonnato presenta criticità. La struttura, ricostruita negli anni Settanta ispirandosi al cortile dell'antico ospedale Pammatone, sorge nell'area occupata in passato dallo storico complesso sanitario. Dell'edificio originario resta oggi soltanto il monumentale scalone centrale.

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