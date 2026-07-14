Emergenza carceri, nuova aggressione a Marassi: feriti tre agenti, sindacati chiedono cambio vertici

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Genova Marassi, dove tre agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un intervento per domare un incendio appiccato da un detenuto all'interno della propria cella.

A denunciare l'accaduto sono i sindacati Osapp, Uilpa Polizia Penitenziaria e Uspp. Secondo quanto riferito, gli agenti erano intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in salvo gli altri detenuti presenti nella sezione, ma sarebbero stati aggrediti riportando lesioni che hanno reso necessario il trasporto in pronto soccorso. I tre risultano ancora ricoverati.

Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione "non più tollerabile" e descrivono il carcere di Marassi come il simbolo di un'emergenza ormai fuori controllo, segnata da aggressioni, incendi, rivolte, suicidi, omicidi tra detenuti e continue criticità sul fronte della sicurezza.

Per questo chiedono al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria l'avvicendamento degli attuali vertici dell'istituto, ritenendo necessario un cambio nella gestione dopo una crisi definita "profonda e reiterata".

I sindacati sollecitano inoltre un intervento urgente del Ministero della Giustizia e del Dap attraverso un piano straordinario che rafforzi gli organici, migliori le dotazioni operative e ripristini adeguate condizioni di sicurezza all'interno della casa circondariale genovese.

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