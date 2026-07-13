Sestri Levante: rissa per un debito, orecchio staccato a morsi e ingoiato

Violenta aggressione davanti alla stazione ferroviaria di Sestri Levante, dove una lite tra due uomini è degenerata fino a provocare un grave ferimento.

Protagonisti della vicenda sono due uomini di 42 e 50 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbero incontrati per chiarire una questione legata a un debito economico, ma il confronto è rapidamente sfociato in uno scontro fisico.

Durante la colluttazione, il 42enne avrebbe morso il rivale all'orecchio, staccandone una parte. Stando agli accertamenti effettuati dagli investigatori, il frammento non sarebbe stato recuperato.

Il cinquantenne è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna, dove i medici hanno medicato la ferita senza poter procedere al reimpianto del tessuto lesionato. Il presunto aggressore rischia ora una denuncia per lesioni gravi.

Alla lite avrebbe assistito anche la compagna del ferito, ascoltata dai carabinieri nell'ambito delle indagini.

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