San Fruttuoso, morta sub 53enne durante un'immersione al Cristo degli Abissi

Una subacquea 53enne è morta durante un'immersione di gruppo alla statua del Cristo degli Abissi a largo di San Fruttuoso di Camogli (Genova) poco dopo mezzogiorno. La donna è stata colta da un malore sott'acqua, gli istruttori del diving l'hanno riportata in superficie lanciando l'allarme.

Sul posto è giunta l'idroambulanza della Croce verde di Camogli, la motovedetta della Guardia costiera di Santa Margherita Ligure ed è stato allertato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato dall'aeroporto di Sestri Ponente.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla se non costatarne il decesso. La salma si trova ancora sulla banchina del porticciolo in attesa del nulla osta del magistrato in attesa delle ispezioni sull'attrezzatura fornita alla donna per immergersi.

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