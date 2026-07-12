Genova, Val Bisagno, muletto si ribalta, 80enne resta incastrato sotto il mezzo: salvato dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso in via Geirato, a Genova, dove un uomo di circa 80 anni è rimasto intrappolato sotto un muletto dopo un incidente.

Secondo quanto ricostruito, l'anziano stava percorrendo una strada sterrata alla guida del mezzo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscito di carreggiata. Il muletto si è ribaltato e il conducente è rimasto schiacciato sotto il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento "Mario Meloncelli", che hanno utilizzato speciali cuscini pneumatici di sollevamento per alzare il muletto quel tanto che è bastato a liberare l'uomo in sicurezza.

Affidato alle cure del personale del 118, l'80enne è stato trasportato in ospedale. Ha riportato contusioni, ma le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

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