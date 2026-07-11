Omicidio Sanremo, il figlio avrebbe ucciso la madre al culmine di una lite

Ha confessato di aver ucciso la madre al termine di una violenta lite. È quanto emerso dall'interrogatorio di garanzia di Filippo Oldani, 20 anni, ascoltato dal giudice per le indagini preliminari Massimiliano Botti e dal pubblico ministero Enrico Cinnella della Porta. Il giovane, studente di Economia aziendale, è accusato di aver strangolato la madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa di famiglia a Sanremo la sera del 6 luglio.

Secondo quanto riferito agli inquirenti, il ventenne avrebbe agito "in preda a una furia incontrollabile", al culmine di un acceso litigio. Una versione che resta tuttavia al vaglio della Procura, che prosegue gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare il racconto dell'indagato.

Gli investigatori ritengono infatti che, subito dopo il delitto, il giovane avrebbe cercato di costruirsi un alibi. Dopo l'omicidio sarebbe uscito dall'abitazione, probabilmente passando dal balcone per lasciare la porta chiusa dall'interno. Successivamente si sarebbe recato in un ristorante del centro di Sanremo, dove aveva prenotato un tavolo dichiarando di essere solo.

Terminata la cena, intorno alle 22, Oldani sarebbe rientrato nell'abitazione e avrebbe contattato i soccorsi, sostenendo di non riuscire ad aprire la porta e spiegando che la madre non rispondeva né al telefono né al citofono. Durante l'intervento dei soccorritori si sarebbe mostrato preoccupato, chiedendo notizie sulle condizioni della donna. Un comportamento che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato messo in scena nonostante fosse già consapevole del decesso della madre.

La Procura contesta al giovane il reato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Resta ancora da chiarire il movente del delitto: al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e proseguono le indagini per comprendere cosa abbia portato alla tragedia.

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