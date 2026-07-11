Cronaca

Alassio, incidente mortale in viale Handbury: muore un motociclista di 39 anni

di R.C.

1 min, 13 sec
Alassio, incidente mortale in viale Handbury: muore un motociclista di 39 anni
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Altro incidente mortale sulle strade della Liguria: questa volta si è verificato ad Alassio, in viale Hanbury.

La vittima è un uomo di 39 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter diretto verso Albenga. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando verso destra e finendo contro alcuni vasi di fiori posizionati lungo il margine della strada. Nel violento impatto il casco dell'uomo sarebbe volato via.

L'allarme è scattato intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con tre ambulanze della Croce Bianca di Alassio, della Croce Bianca di Albenga e della sezione di Villanova d'Albenga, oltre all'automedica e agli agenti della Polizia Locale di Alassio.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Il passeggero dello scooter ha invece riportato ferite meno gravi ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale alassina, coordinata dal comandante Francesco Parrella, che sta effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. L'accesso ad Alassio dall'Aurelia, in particolare lo svincolo proveniente da Albenga, è stato temporaneamente chiuso con deviazione del traffico sull'Aurelia Bis.

Anche viale Hanbury è rimasto chiuso per circa due ore: inizialmente con blocco totale della circolazione e successivamente con senso unico alternato, fino alla riapertura avvenuta intorno alle 9.30.

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