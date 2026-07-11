Genova, donna si sdraia davanti al Tribunale dei Minori e aggredisce una carabiniera

Una donna tunisina di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri per resistenza e lesioni. La donna, che avrebbe problemi psichiatrici, da giorni si presentava davanti all'ingresso del Tribunale dei minori chiedendo di poter rivedere i due figli, che da due anni stati collocati in comunità proprio per i problemi di salute della 48enne. In diverse occasioni si era anche sdraiata a terra sull'ingresso per impedire l'accesso agli uffici di magistrati e personale, tanto che il presidente del tribunale aveva dovuto aprire un accesso secondario.

Ieri la rabbia della donna sarebbe esplosa in particolare nei confronti di una carabiniera che cercava di convincerla a spostarsi e che ha riportato delle lesioni.

Stamattina nel corso del processo per direttissima l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto per la donna l'obbligo di firma. Lei, davanti al giudice e al pm Andrea Ranalli, che aveva chiesto i domiciliari, ha annunciato che lunedì tornerà davanti al tribunale.

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