Vannacci oggi a Genova, quartiere di Albaro blindato per l'incontro: confermate le manifestazioni di protesta

È il giorno dell'appuntamento pubblico con Roberto Vannacci, ex generale ed europarlamentare, in programma oggi a Genova. L'incontro, inizialmente previsto al Teatro della Gioventù di via Cesarea, si terrà invece nel quartiere di Albaro, in piazza Leopardi, con inizio alle ore 18. Il cambio di sede, deciso nei giorni scorsi, non ha però modificato il programma delle iniziative di protesta annunciate da diverse realtà cittadine.

Genova Antifascista si sposta ad Albaro

Anche Genova Antifascista ha adeguato il luogo del proprio presidio, scegliendo di manifestare nelle immediate vicinanze della nuova sede dell'evento politico. Il ritrovo è fissato per le ore 17 all'incrocio tra via Albaro e via Montallegro.

Gli organizzatori ribadiscono la propria contrarietà all'iniziativa: «A Genova, medaglia d'oro della Resistenza, non verrà mai lasciato alcuno spazio a chi tenta di fare propaganda omofoba, razzista e nazionalista. Via da Genova Vannacci».

Anpi, Cgil e Pd confermano il presidio in via Cesarea

Diversa la scelta di Anpi Genova, Cgil e Partito Democratico, che hanno confermato il presidio già programmato nel centro cittadino. La manifestazione si svolgerà regolarmente alle ore 15 in via Cesarea, all'altezza del Teatro della Gioventù, nonostante lo spostamento dell'incontro di Vannacci.

«La modifica della location non cambia il senso della mobilitazione. Resta confermato il presidio democratico di oggi alle ore 15, in via Cesarea all'altezza del Teatro della Gioventù», hanno dichiarato i promotori.

Le organizzazioni hanno inoltre rinnovato l'invito alla partecipazione rivolto alla cittadinanza: «Rivolgiamo un invito a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni democratiche e alle realtà sociali della città a partecipare per riaffermare i valori dell'antifascismo, della Costituzione e della convivenza democratica, nati dalla Resistenza».

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