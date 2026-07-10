Sanremo, confessa il figlio della donna trovata morta in casa: "L'ho uccisa io"

Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela.

"Ha risposto alle domande - ha detto l'avvocato Alessandro Moroni, legale del giovane con Giovanni Briola, al termine dell'udienza durata due ore e mezza -. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare". I legali non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio

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