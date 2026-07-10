Savona, bimbo di 4 anni precipita dal balcone: trasferito al Gaslini in elicottero

Paura a Savona, dove un bambino di quattro anni è caduto dal balcone di un’abitazione in corso Mazzini.

L’allarme è scattato intorno alle 10. Immediata la richiesta di intervento al numero unico di emergenza 112: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, insieme agli agenti della polizia, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il pubblico ministero.

Dopo le prime cure ricevute, il piccolo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni hanno richiesto un trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stato accompagnato in elicottero.

Il bambino ha riportato un politrauma. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze della caduta.

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