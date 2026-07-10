Tragedia sull'A10, motociclista perde la vita in un incidente tra Savona e Spotorno: tratto chiuso e lunghe code

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A10, dove un motociclista ha perso la vita lungo la carreggiata in direzione Ventimiglia. L'incidente si è verificato intorno alle 12, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, all'altezza del chilometro 47+500. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto, andando a schiantarsi contro il guardrail. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e se siano rimasti coinvolti altri veicoli: tra le prime ipotesi figura anche il possibile coinvolgimento di un'automobile.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Bianca di Savona, i vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale incaricato della gestione della viabilità.

Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza dell'area, il tratto dell'A10 tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia è stato temporaneamente chiuso al traffico.

La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con una coda che in pochi minuti ha raggiunto i tre chilometri e che risulta in costante aumento. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

(in aggiornamento)

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