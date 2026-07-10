Genova: sventato furto in un bar grazie all'allarme sul telefono del titolare, arrestati un uomo e una donna

Il sistema di videosorveglianza collegato allo smartphone del proprietario ha permesso di sventare un tentato furto in un bar di Lungo Bisagno Dalmazia. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un marocchino di 44 anni e un'italiana di 38 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso.

L'intervento è avvenuto intorno all'1.30 della scorsa notte, quando il titolare dell'attività ha contattato la sala operativa dopo aver ricevuto una notifica di allarme per un'intrusione nel locale. Attraverso le telecamere interne ha visto in diretta un uomo con il volto coperto da un passamontagna mentre si muoveva all'interno del bar e una donna che, secondo quanto ricostruito dagli agenti, svolgeva il ruolo di palo.

Le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto rapidamente il locale, circondando l'edificio per impedire la fuga dei due. All'interno hanno trovato la donna nei pressi della porta sul retro con un piede di porco e una scatola contenente le mance del bar. L'uomo, ancora con il passamontagna indossato, stava invece cercando di allontanarsi da un'uscita laterale dopo aver tentato di forzare la cassa automatica.

Entrambi sono stati accompagnati in Questura. Il 44enne è stato inoltre denunciato per falsa attestazione sull'identità personale, avendo inizialmente fornito agli agenti un nome diverso dal proprio. Il piede di porco e il passamontagna sono stati sequestrati, mentre la scatola con le mance è stata restituita al titolare dell'esercizio.

Per i due arrestati è stato disposto il giudizio direttissimo.

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