Genova: ennesima aggressione ad autista Amt, picchiato a fine turno nella rimessa di Cornigliano

Un autista di AMT è stato aggredito nella notte all'interno della rimessa aziendale di Cornigliano, al termine del proprio turno di lavoro. A rendere noto l'episodio è il sindacato Orsa TPL Genova, che ha espresso solidarietà al lavoratore e ha chiesto interventi immediati per garantire maggiore sicurezza al personale del trasporto pubblico.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, una volta rientrato in deposito, avrebbe chiesto l'intervento del personale di vigilanza per far scendere un passeggero rimasto addormentato sul bus e, stando a quanto riferito, in stato di alterazione.

Al momento del risveglio, l'uomo avrebbe reagito con violenza, colpendo ripetutamente l'autista con pugni alla testa. L'aggressione avrebbe fatto cadere a terra il conducente, che avrebbe riportato ferite da taglio e abrasioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118. L'autista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi per le cure del caso.

Nel comunicato diffuso dopo l'accaduto, Orsa TPL Genova denuncia quello che definisce l'ennesimo episodio di violenza ai danni del personale viaggiante, sottolineando come gli operatori del trasporto pubblico siano sempre più spesso costretti a lavorare in condizioni di insicurezza, anche all'interno delle strutture aziendali.

Il sindacato evidenzia inoltre la mancanza di procedure specifiche per la gestione di situazioni di questo tipo e ritiene insufficiente la formazione del personale di guardia, chiedendo un rafforzamento delle misure di tutela per i lavoratori. Orsa TPL rivolge infine un appello alla Prefettura affinché vengano adottati provvedimenti urgenti per contrastare il fenomeno delle aggressioni.

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