Genova, centro storico: furto in negozio di via Luccoli, tre denunciati, caccia al complice incappucciato

Tre giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato in seguito a un furto avvenuto all'interno di un negozio di abbigliamento del centro storico di Genova. Si tratta di un 22enne di nazionalità algerina, accusato di furto aggravato in concorso con un complice ancora da identificare, e di un 29enne tunisino e un 24enne algerino, denunciati per ricettazione.

Il colpo era stato messo a segno lunedì mattina in un esercizio commerciale di via Luccoli, dove due uomini, uno dei quali con il volto travisato, si erano introdotti dopo aver forzato le porte d'ingresso. I due erano poi fuggiti con due grandi sacchi contenenti capi di abbigliamento e calzature di marca.

Le indagini condotte dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono partite dalle immagini registrate dalle telecamere interne del negozio e si sono sviluppate attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino "Città Sicura". La ricostruzione ha permesso di seguire gli spostamenti dei due presunti autori del furto che, poco dopo il colpo, si erano incontrati con un uomo in bicicletta, poi identificato nel 29enne tunisino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quest'ultimo avrebbe agevolato la fuga, accompagnandoli tra i vicoli del centro storico.

Le immagini successive mostrerebbero inoltre il ciclista mentre, con uno dei sacchi contenenti la merce rubata, si fermava prima in piazzetta Sant'Elena e poi in via Prè, dove avrebbe avuto contatti con diverse persone, presumibilmente nel tentativo di vendere gli articoli appena sottratti.

Ieri mattina gli operatori della sala operativa, monitorando in tempo reale le telecamere del centro storico, hanno individuato in piazza Don Gallo un gruppo di persone tra cui due uomini corrispondenti alle descrizioni del presunto autore materiale del furto e del ciclista. Una volta raggiunti sul posto, gli agenti hanno identificato i due insieme a un terzo giovane, trovato in possesso di un capo di abbigliamento ancora munito del cartellino del negozio derubato, nascosto all'interno del marsupio.

Per i tre è scattata la denuncia a piede libero. Sono intanto in corso gli accertamenti per identificare il secondo autore del furto, il giovane con il volto coperto ripreso dalle telecamere durante il colpo.

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