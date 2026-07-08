Cronaca

Crolla parte di un magazzino a Rivarolo, nessun ferito. Verifiche sulla stabilità del palazzo vicino

di Filippo Serio

23 sec

Nessuna persona è rimasta ferita: è successo in vico della Chiesa

Crolla parte di un magazzino a Rivarolo, nessun ferito. Verifiche sulla stabilità del palazzo vicino

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Intervento dei vigili del fuoco di Bolzaneto questa mattina nei presi di vico alla Chiesa, a Rivarolo, per il crollo della soletta di un magazzino.

Dopo essersi assicurati che nessuna persona fosse rimasta coinvolta nel crollo, gli operatori hanno messo in sicurezza l'area. Danneggiata un'automobile parcheggiata vicino al magazzino

Sul posto anche tecnici dell'ufficio di pubblica incolumità del Comune di Genova, con la quale si sta valutando anche la stabilità di una abitazione adiacente.
 
 

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Genova Crollo rivarolo vigili del fuoco

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