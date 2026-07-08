Crolla parte di un magazzino a Rivarolo, nessun ferito. Verifiche sulla stabilità del palazzo vicino
di Filippo Serio
23 sec
Nessuna persona è rimasta ferita: è successo in vico della Chiesa
Intervento dei vigili del fuoco di Bolzaneto questa mattina nei presi di vico alla Chiesa, a Rivarolo, per il crollo della soletta di un magazzino.
Dopo essersi assicurati che nessuna persona fosse rimasta coinvolta nel crollo, gli operatori hanno messo in sicurezza l'area. Danneggiata un'automobile parcheggiata vicino al magazzino
Sul posto anche tecnici dell'ufficio di pubblica incolumità del Comune di Genova, con la quale si sta valutando anche la stabilità di una abitazione adiacente.
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Tags:Genova Crollo rivarolo vigili del fuoco
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