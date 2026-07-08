Sanremo, donna uccisa in casa: il figlio 20enne arrestato per omicidio aggravato e trasferito in carcere

È stato trasferito nel carcere di Sanremo (foto) Filippo Oldani, il ventenne studente universitario indagato per l’omicidio della madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata morta nella loro abitazione delle vacanze in via Hope, a Sanremo.

Il giovane, iscritto alla facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Secondo gli investigatori si sarebbe trattato di un delitto particolarmente violento: la donna sarebbe stata strangolata dopo una colluttazione durante la quale avrebbe tentato di difendersi.

La ricostruzione fornita inizialmente dal ragazzo non avrebbe convinto gli inquirenti. Oldani aveva raccontato di essere uscito di casa intorno alle 19.30 per cenare e di essere rientrato poco dopo, senza riuscire ad accedere all’appartamento perché la madre non rispondeva al citofono né alla porta. Intorno alle 22 aveva quindi chiamato il 112, chiedendo l’intervento dei soccorsi e mostrando preoccupazione per le condizioni della madre.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Imperia, hanno però portato a una diversa ricostruzione dei fatti. Gli investigatori hanno raccolto elementi che indicherebbero una possibile responsabilità del giovane. Durante l’interrogatorio in caserma, Oldani sarebbe inoltre caduto in alcune contraddizioni.

Tra gli elementi acquisiti dagli inquirenti ci sarebbe anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito una violenta discussione tra madre e figlio poco prima del ritrovamento del corpo. Sul cadavere della donna sono stati rilevati segni sul collo, sul volto e sulle braccia compatibili con una colluttazione.

Secondo i primi accertamenti medico-legali, Lorella Capano sarebbe morta almeno tre ore prima dell’arrivo dei soccorsi. Restano ancora da chiarire il movente dell’omicidio e la dinamica esatta di quanto accaduto nelle ore comprese tra la presunta uscita del giovane dall’abitazione e la chiamata al 112.

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