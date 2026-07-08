Oltre 770 kg di marijuana nascosta tra la frutta, maxi sequestro nel porto di Pra'

Oltre 770 kg di marijuana sono stati rinvenuti e sequestrati nel porto di Genova Pra' dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Genova e dai funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La droga era stata stipata in 1.400 panetti stipato in 170 scatole di cartone, nascoste tra il carico di frutta disidratata all'interno di un container.

Il sequestro della sostanza stupefacente effettuato dai finanzieri e dai doganieri ha colpito in modo rilevante le piazze di spaccio della movida del Nord Italia: se messa in commercio, la droga avrebbe fruttato oltre 8 milioni di euro.

L’attività è il risultato di un intenso monitoraggio effettuato sulle rotte commerciali che collegano i principali scali mondiali, tra cui il Sud – Est Asiatico con il porto di Genova, crocevia dei flussi commerciali per l’Europa Centro Occidentale.

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