Macchina in contromano colpisce auto in sosta, paura a Castelletto

Paura nel quartiere di Castelletto per un'auto in contromano che ha colpito un altro mezzo parcheggiato. E' successo intorno alle ore 17.30 in via San Bartolomeo degli Armeni.

Alla guida dell'auto un uomo di 86 anni, che per motivi ancora da chiarire ha imboccato la strada contromano impattando contro alcune auto in sosta e un paletto.

Fortunatamente non ci sono stati feriti: l'anziano ha rifiutato il trasporto in ospedale. Danneggiata notevolmente l'automobile che ha provocato l'incidente, in particolare nella parte anteriore.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della vicenda. Per i soccorsi è intervenuta la Croce Bianca genovese

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.