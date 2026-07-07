Cronaca

Busalla, fuoriuscita di bitume da un serbatoio Iplom: modifiche al traffico

di g.v.

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Busalla, fuoriuscita di bitume da un serbatoio Iplom: modifiche al traffico
2360 - MC Rendering Solution di Mattia Curunella

BUSALLA - Questa mattina si è verificata una fuoriuscita di bitume dallo stabilimento Iplom di Busalla adiacente a via Boccarda. Le cause sono in fase di accertamento con i tecnici sul posto per la bonifico e il ripristino della carreggiata in totale sicurezza.

Un tratto di via Boccarda - in corrispondenza con via Macciò - è stato chiuso temporaneamente. La località Boccarda resta raggiungibile percorrendo la strada privata che si trova tra la fine di via Macciò e la strada di accesso all'azienda agricola Boccarda.

 

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Busalla iplom

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