Val d'Aosta: turista ligure 70enne disperso in Val d’Ayas da lunedì sera, ricerche in corso

Proseguono le ricerche di un turista ligure di circa 70 anni, disperso da ieri in Val d’Ayas. L’uomo, in vacanza con la moglie a Champoluc, non ha fatto ritorno dopo essere uscito per una passeggiata, facendo scattare l’allarme nella serata di lunedì.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino Valdostano, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia e il Corpo Forestale. Le operazioni hanno incluso anche un sorvolo in elicottero, che al momento non ha fornito alcun esito positivo. Le ricerche proseguono senza sosta nel tentativo di rintracciare l'escursionista.

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