Sanremo, donna di 59 anni trovata morta in casa: si indaga per omicidio. Sotto esame la posizione del figlio

Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della propria abitazione a Sanremo. Secondo le prime informazioni emerse dalle indagini, gli investigatori ritengono che possa trattarsi di un omicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti sotto il coordinamento della Procura di Imperia. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, che sarebbe il presunto autore del delitto. Al momento gli accertamenti sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte né sul possibile movente.

L'abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnico-scientifici, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile all'inchiesta.

Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi particolari dall'attività investigativa coordinata dalla Procura di Imperia. Fino a eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la posizione della persona coinvolta resta al vaglio degli inquirenti.

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