Savona, lite sulla spiaggia finisce a coltellate: uomo grave in ospedale, aggressore in fuga

Un violento episodio si è verificato nel primo pomeriggio sulla spiaggia libera del prolungamento a Savona, dove una lite tra più persone è degenerata in un accoltellamento. Un uomo è rimasto gravemente ferito all’addome ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime informazioni, lo scontro sarebbe scoppiato tra un gruppo di uomini presenti in un accampamento di fortuna sull’arenile. Nel corso della discussione, uno degli individui avrebbe estratto un coltello colpendo la vittima, per poi allontanarsi rapidamente lungo il bagnasciuga in direzione ponente.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, supportati da due pattuglie dei carabinieri, due della polizia e dalla guardia costiera. L’uomo ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale in condizioni giudicate gravi.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’aggressore, che al momento risulta in fuga. Sono in corso l’acquisizione delle testimonianze dei bagnanti presenti e i rilievi sull’area interessata.

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