Isola del Cantone, cade dal monopattino: 54enne gravissimo al San Martino

È ricoverato in condizioni gravissime al reparto di rianimazione del Policlinico San Martino di Genova un uomo di 54 anni rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nella serata del 4 luglio a Isola del Cantone.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del monopattino elettrico cadendo autonomamente a terra e riportando un violento trauma cranico dopo aver battuto la testa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: sul posto è intervenuto il personale del 118 che, viste le gravità del quadro clinico, ha disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero al nosocomio genovese.

I medici mantengono la prognosi riservata e le prossime ore saranno decisive per l’evoluzione del quadro sanitario.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Ronco Scrivia, che hanno effettuato i rilievi e posto sotto sequestro il mezzo. Dagli accertamenti iniziali è emerso che il monopattino sarebbe stato privo di targa e assicurazione, oltre che non conforme alle normative vigenti.

Gli investigatori hanno inoltre rilevato che il conducente non indossava il casco, dispositivo obbligatorio introdotto dalla normativa entrata in vigore nei mesi scorsi per la circolazione dei mezzi di micromobilità elettrica.

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