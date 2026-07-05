Ventimiglia: cade nel greto del Roja dopo il cedimento della ringhiera, 40enne ricoverato in condizioni critiche

Momenti di apprensione nella notte a Ventimiglia, dove un uomo di circa 40 anni, di nazionalità straniera, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato nel greto del fiume Roja. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava appoggiato alla ringhiera di Lungoroja Rossi quando una porzione del parapetto ha improvvisamente ceduto, facendolo cadere nel vuoto.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. I soccorritori hanno raggiunto il ferito, individuandolo nel letto del fiume, e hanno avviato le delicate operazioni di recupero. I vigili del fuoco di Ventimiglia hanno utilizzato una barella calata dall'alto per riportarlo in sicurezza.

Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasferito in elicottero Grifo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è arrivato in condizioni giudicate molto gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il personale dell'automedica, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare e gli agenti della polizia, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'area interessata è stata messa in sicurezza e il tratto di ringhiera danneggiato è stato delimitato con transenne.

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