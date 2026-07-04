Genova, rissa all'alba a Sampierdarena: otto persone identificate, una ragazza ferita e due segnalati per droga

È di otto persone identificate, una ragazza ferita e due segnalazioni per detenzione di stupefacenti a uso personale il bilancio della rissa scoppiata questa mattina all'alba in via Cantore, all'altezza di piazza Montano, a Sampierdarena.

L'allarme è scattato intorno alle 7, quando sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti dell'U.P.G. e S.P. e dei Commissariati Centro e San Fruttuoso. I poliziotti hanno identificato otto giovani, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, italiani e sudamericani, intenti ad aggredirsi reciprocamente.

Nel corso del tafferuglio una ragazza ha riportato lesioni al volto, con ferite al labbro ed escoriazioni. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi, dove è tuttora trattenuta in osservazione.

Durante i controlli, due dei coinvolti sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti sostanza stupefacente. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura per detenzione a uso personale.

Un 19enne di nazionalità ecuadoriana è stato inoltre messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per gli adempimenti relativi alla sua posizione sul territorio nazionale.

La rissa ha provocato anche danni a due automobili parcheggiate nella zona. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto anche attraverso l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. Al momento tutti gli otto identificati sono trattenuti negli uffici della Questura di Genova per gli accertamenti del caso.

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