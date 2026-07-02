Monesi di Triora, tragedia sulla Via del Sale: morti tre turisti francesi in un incidente in fuoristrada

Una grave tragedia si è verificata oggi lungo la Via del Sale, nei pressi di Monesi di Triora, nell’entroterra imperiese, dove tre persone di nazionalità francese hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale in una zona montana particolarmente impervia.

Secondo le prime informazioni, il mezzo su cui viaggiavano si sarebbe ribaltato all’altezza del rifugio La Terza (nella foto, dal sito della struttura ricettiva), lungo un tratto sterrato della strada, poco distante dal Monte Saccarello. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30.

L’allarme è stato lanciato da un escursionista che stava percorrendo la stessa area e che ha assistito alla scena o ha notato il mezzo capovolto, dando immediata segnalazione ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il supporto dell’elicottero Drago, il 118, i carabinieri di Sanremo e la Croce Bianca di Pornassio. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della morfologia del terreno e delle condizioni meteorologiche avverse, con forti raffiche di vento che hanno reso difficoltoso anche l’avvicinamento aereo.

Nonostante il rapido intervento delle squadre di emergenza, per i tre occupanti del mezzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo.

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