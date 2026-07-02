Genova: malore sul terrazzo a Sant'Ilario, donna soccorsa dai vigili del fuoco con l'autoscala e trasportata in ospedale

Intervento di soccorso questa mattina in via Sant'Ilario, a Genova, dove una donna è stata recuperata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta bloccata sul terrazzo della propria abitazione, al quarto piano di un edificio.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa, che ha notato la donna distesa sul terrazzo mentre lamentava un forte dolore a una gamba, impossibilitata a rialzarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa e un'autoscala, oltre al personale sanitario del 118.

Dopo aver raggiunto la donna, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzarla e a metterla in sicurezza. Considerata la difficoltà di effettuare il recupero attraverso le scale interne, è stato utilizzato il mezzo con scala aerea per riportarla fino al piano strada.

Una volta completate le operazioni di soccorso, la donna è stata affidata ai sanitari, che l'hanno caricata in ambulanza e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note.

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