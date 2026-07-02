Caldo, a Genova temperature in calo: bollino giallo fino a sabato

Dopo diversi giorni caratterizzati da temperature elevate e da un forte disagio dovuto al caldo, a Genova arriva una fase di attenuazione dell'ondata di calore. La Protezione civile ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore confermando il livello 1 di allerta, contrassegnato dal bollino giallo, per le giornate di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 luglio.

Le previsioni indicano un graduale calo delle temperature rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi. Per oggi sono attesi 27 gradi nelle prime ore del mattino e 31 gradi nel primo pomeriggio, con una temperatura percepita che raggiungerà i 31 gradi.

Anche venerdì il quadro meteorologico resterà più favorevole: il termometro segnerà 26 gradi alle 8 e 30 gradi intorno alle 14, mentre la temperatura percepita potrà arrivare fino a 33 gradi. Sabato si prevede un'ulteriore lieve diminuzione delle temperature effettive, con 25 gradi al mattino e 29 nel pomeriggio, anche se l'afa farà salire la temperatura percepita fino a 34 gradi.

Il bollino giallo corrisponde al livello 1 del sistema nazionale di allerta e segnala condizioni meteorologiche che potrebbero precedere una nuova ondata di calore. Pur non trattandosi del livello di massima criticità, il caldo può comunque rappresentare un rischio per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli e soggetti affetti da patologie croniche.

Le autorità sanitarie raccomandano quindi di continuare ad adottare alcune precauzioni: limitare l'attività fisica e l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, mantenere una corretta idratazione e prestare particolare attenzione alle persone fragili, monitorandone le condizioni durante i momenti più caldi della giornata.

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