Dall'Emilia-Romagna a Genova per rapinare escort: arrestato un 30enne, è sospettato di essere un seriale

Avrebbe raggiunto Genova dall'Emilia-Romagna con l'obiettivo di rapinare escort contattate attraverso siti di incontri. Con questa accusa la squadra mobile ha arrestato un uomo di 30 anni, di origine tunisina e residente in Emilia-Romagna, ritenuto responsabile di almeno due rapine ai danni di altrettante donne.

L'indagine, coordinata dalla pubblico ministero Gabriella Dotto e condotta dagli investigatori della squadra mobile guidati dal dirigente Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino, è partita circa due mesi fa dopo una violenta aggressione avvenuta nel quartiere della Foce.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il trentenne avrebbe contattato una escort tramite un sito di incontri e, una volta raggiunto il suo appartamento, l'avrebbe minacciata puntandole un coltello alla gola per farsi consegnare denaro e altri beni. Dopo la rapina, la vittima lo avrebbe inseguito in strada, ancora seminuda, nel tentativo di fermarlo e chiedere aiuto.

Gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del presunto rapinatore grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ai successivi accertamenti investigativi.

Al momento all'uomo vengono contestati due episodi, ma gli inquirenti non escludono che possa aver colpito anche altre vittime con lo stesso modus operandi. L'arresto è stato eseguito nella giornata di ieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova. Le indagini proseguono per verificare l'eventuale coinvolgimento del trentenne in ulteriori rapine avvenute con modalità analoghe.

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