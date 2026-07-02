Genova, più controlli nel centro storico: arrivano carabinieri da Milano e 42 nuovi militari

Si rafforza il dispositivo di sicurezza a Genova con l'arrivo di nuovi carabinieri destinati a intensificare i controlli nel centro storico e nelle aree della movida. Dalla Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri di Milano sono infatti giunti militari che hanno iniziato il servizio da ieri, in attuazione delle misure decise durante l'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dopo i recenti episodi di violenza verificatisi in città.

Contestualmente, nella provincia sono stati assegnati anche 42 giovani carabinieri appena usciti dalle scuole di formazione. Una parte delle nuove unità andrà a sostituire il personale collocato in congedo, mentre la maggioranza sarà destinata a rafforzare gli organici delle stazioni territoriali che, negli ultimi anni, hanno ampliato la propria capacità ricettiva.

Le nuove aliquote saranno impiegate per incrementare i servizi di pattugliamento e di prossimità, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e aumentare la sicurezza percepita dai cittadini. L'attività sarà concentrata soprattutto sulla prevenzione dei reati predatori, sul contrasto alla microcriminalità e al degrado urbano, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso commerciale e turistico. Previsto inoltre un potenziamento delle attività investigative per contrastare le reti criminali e le eventuali infiltrazioni illegali nel tessuto economico locale.

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