Genova, notte di violenza nella movida: rissa in corso italia e rapina a De Ferrari, due arresti

Nuovi episodi di violenza scuotono la movida genovese. Nel corso della notte, un giovane di 23 anni è rimasto ferito durante una rissa scoppiata all'interno di un locale di corso Italia. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato lo scontro. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca e trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino, dove gli è stata riscontrata una ferita lacero-contusa alla fronte. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti e identificando i partecipanti alla rissa.

Poco prima, un altro episodio di violenza si era verificato nel cuore del centro cittadino. In piazza De Ferrari, un uomo di 43 anni è stato aggredito da tre persone che, secondo quanto riferito ai carabinieri, lo avrebbero preso a pugni con l'obiettivo di sottrargli il telefono cellulare. La vittima ha riportato un trauma al volto ed è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale Galliera. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per individuare i responsabili.

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