Genova, notte di violenza nella movida: rissa in corso italia e rapina a De Ferrari, due arresti
di R.C.
Non si attenua la spirale di microcriminalità che tiene sotto scacco la cittadinanza, specie nelle ore notturne
Nuovi episodi di violenza scuotono la movida genovese. Nel corso della notte, un giovane di 23 anni è rimasto ferito durante una rissa scoppiata all'interno di un locale di corso Italia. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato lo scontro. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca e trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino, dove gli è stata riscontrata una ferita lacero-contusa alla fronte. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti e identificando i partecipanti alla rissa.
Poco prima, un altro episodio di violenza si era verificato nel cuore del centro cittadino. In piazza De Ferrari, un uomo di 43 anni è stato aggredito da tre persone che, secondo quanto riferito ai carabinieri, lo avrebbero preso a pugni con l'obiettivo di sottrargli il telefono cellulare. La vittima ha riportato un trauma al volto ed è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale Galliera. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per individuare i responsabili.
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