Genoa, crolla un ponteggio in via Fieschi per il vento: strada momentaneamente chiusa
di l.p.
Le forti raffiche di vento che stanno investendo Genova e la Liguria hanno fatto cadere un ponteggio all'inizio della parte alta di via Fieschi, nel centro del capoluogo. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno e non si sono registrati danni a mezzi e persone.
Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, la strada è stata momentaneamente chiusa per ragioni di messa in sicurezza.
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