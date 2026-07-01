Genoa, crolla un ponteggio in via Fieschi per il vento: strada momentaneamente chiusa

Le forti raffiche di vento che stanno investendo Genova e la Liguria hanno fatto cadere un ponteggio all'inizio della parte alta di via Fieschi, nel centro del capoluogo. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno e non si sono registrati danni a mezzi e persone.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, la strada è stata momentaneamente chiusa per ragioni di messa in sicurezza.

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