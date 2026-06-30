Caldo: Genova apre luglio con il bollino rosso, da giovedì atteso un graduale sollievo

L'ondata di calore non dà ancora tregua a Genova, che anche domani, mercoledì 1° luglio, sarà tra le 22 città italiane contrassegnate con il bollino rosso del Ministero della Salute, il livello massimo di allerta previsto per le temperature elevate e i possibili effetti sulla salute, anche per le persone sane e attive.

Rispetto a oggi, quando le città in allerta massima erano 25, si registra un primo lieve miglioramento. Tra i capoluoghi ancora interessati dal bollino rosso figurano anche Milano, Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Verona, Bari, Palermo e Trieste.

Le previsioni indicano però un deciso cambio di scenario già da giovedì 2 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i bollini rossi si ridurranno infatti a sole due città, Catania e Reggio Calabria, mentre Genova passerà al bollino giallo, livello di preallerta che segnala condizioni meteorologiche potenzialmente favorevoli allo sviluppo di nuove ondate di calore, ma con un rischio decisamente inferiore.

Il progressivo calo delle temperature e dell'afa interesserà gran parte del Paese, ponendo fine alla fase più intensa dell'ondata di caldo che negli ultimi giorni ha interessato l'Italia. Restano comunque valide le raccomandazioni delle autorità sanitarie, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e limitare gli sforzi fisici nelle ore centrali della giornata.

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