Caos al casello di Genova Ovest: auto in panne paralizza il traffico verso Milano

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti verso Milano. Un'auto rimasta in avaria nei pressi del bivio tra l'A10 e l'A7, subito dopo il casello di Genova Ovest, ha provocato pesanti disagi alla circolazione.

Il veicolo, fermatosi in un punto particolarmente delicato della rete autostradale, ha innescato un lungo serpentone di auto e mezzi pesanti, con code che in breve tempo hanno raggiunto diversi chilometri.

Le ripercussioni si sono estese anche alla viabilità cittadina: il traffico risulta molto intenso fin dalla Sopraelevata, mentre si registrano forti rallentamenti per chi cerca di accedere al casello di Genova Ovest da Sampierdarena.

La situazione è in evoluzione e la circolazione procede con notevoli difficoltà lungo tutta la direttrice in uscita dalla città verso l'entroterra.

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