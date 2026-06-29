Mamma va a lavorare, figli intossicati da fuga di gas dalla cucina

CAMPOROSSO (Imperia) - Due bambini sono rimasti intossicati nell'appartamento di via Volta a Camporosso, nell'imperiese, a causa di una fuga di gas dalla bombola di un cucinino. A trovare i piccoli, rimasti da soli nell'abitazione dopo che la madre era andata al lavoro alle 8 del mattino, sono

stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

Al loro arrivo, il ragazzino più grande era sveglio, ma la più piccola di soli 3 anni dormiva un sonno profondo, probabilmente dovuto all'inalazione del gas. I due bambini sono stati portati in ospedale a Imperia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, assistenti sociali e

sindaco Davide Gibelli.





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