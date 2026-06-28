Genova: Croce Rossa a lutto, morto lo storico volontario Roberto Gentile in un incidente stradale nel Bresciano. Il cordoglio della Salis

È morto all'ospedale di Brescia Roberto Gentile, volontario genovese della Croce Rossa di 63 anni, rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica mentre era diretto al tradizionale raduno nazionale di Solferino.

Gentile, da oltre 42 anni volontario del Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana, era partito dalla città insieme ad altre quattro volontarie per raggiungere la manifestazione. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava è stata violentemente urtata da un altro veicolo e sbalzata fuori dalla carreggiata.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato in elisoccorso all'Ospedale Poliambulanza di Brescia, è deceduto poche ore dopo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Una delle volontarie coinvolte è stata ricoverata nello stesso ospedale, mentre le altre due ferite sono state trasferite all'ospedale di Desenzano del Garda.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del volontariato genovese, dove Gentile era considerato un punto di riferimento per il suo impegno e la sua lunga esperienza.

"Con profondo dolore, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Volontari, i Dipendenti e tutti i Soci dell’Associazione si stringono attorno alla famiglia di Roberto Gentile per la tragica e improvvisa scomparsa del nostro caro Volontario – si legge nel post affidato ai social dalla direzione del comitato genovese – Per oltre quarantadue anni Roberto ha rappresentato un esempio autentico di dedizione, generosità e spirito di servizio. Sempre presente, preciso, affidabile e disponibile, ha dedicato con discrezione e passione il proprio tempo al bene della comunità, diventando un punto di riferimento per generazioni di volontari. La sua improvvisa scomparsa, a seguito dell’incidente stradale, lascia un vuoto profondo nella Croce Rossa di Genova e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui il cammino del volontariato. Il suo ricordo continuerà a vivere nei valori che ha saputo testimoniare ogni giorno, con umiltà, competenza e straordinaria umanità. L’Associazione ne custodirà con gratitudine la memoria e si unisce, con sincero affetto, al dolore del fratello e dei familiari, ai quali esprime le più sentite condoglianze. Croce Rossa Genova è in costante contatto con gli altri feriti coinvolti nell’incidente, attualmente ricoverati in due diversi ospedali. A loro, l’augurio di una pronta guarigione”.

Anche la Città Metropolitana di Genova ricorda Gentile sui social: "Ci sono persone che lasciano un segno senza mai cercare i riflettori. Per tutti noi della Città Metropolitana di Genova, Roberto Gentile era una di queste: un collega sempre presente, disponibile e pronto ad aiutare, un professionista serio e affidabile che per oltre trent'anni ha fatto parte della nostra comunità lavorativa. Aveva iniziato il suo percorso come fotografo della Provincia di Genova, per poi lavorare nelle segreterie degli assessorati, nella Direzione Formazione Professionale e, con la nascita della Città Metropolitana, nella Segreteria della Direzione Sviluppo Economico e Servizi Informativi, conquistando ovunque la stima e l'affetto di colleghi e dirigenti. Fuori dall'ufficio aveva scelto di dedicare la propria vita agli altri, indossando per oltre quarant'anni la divisa della Croce Rossa Italiana. È scomparso mentre era diretto a Solferino, luogo simbolo del volontariato, una tragica coincidenza che rende ancora più dolorosa la sua perdita. Roberto era anche un appassionato fotografo, un radioamatore e un figlio profondamente legato alla sua famiglia. Chi lo ha conosciuto conserverà il ricordo di una persona buona, competente, generosa e discreta, capace di rendere migliore ogni ambiente con la sua umanità. La sindaca metropolitana Silvia Salis, a nome del Consiglio metropolitano e di tutto il personale della Città Metropolitana di Genova, esprime il più profondo cordoglio e si stringe con affetto alla famiglia, agli amici, ai colleghi e ai volontari della Croce Rossa Italiana. Ciao Roberto, grazie per il tuo lavoro, il tuo esempio e il bene che hai saputo fare ogni giorno. Il tuo ricordo continuerà a vivere in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Non ti dimenticheremo".

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