Doppio incidente sulla A26 verso Genova: motociclista ferito e traffico in tilt

Mattinata complicata lungo l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, dove due distinti incidenti si sono verificati a breve distanza l'uno dall'altro, provocando rallentamenti e lunghe code in direzione del capoluogo ligure.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 9.30 nel tratto compreso tra Masone e il bivio con l'A10 Genova-Savona. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due autovetture. Nonostante l'impatto, nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze fisiche.

Pochi minuti più tardi, a poche decine di metri dal primo sinistro, si è verificato un secondo incidente, questa volta tra un'automobile e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per prestare soccorso, mettere in sicurezza l'area e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Voltri per gli accertamenti e le cure del caso.

Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. In direzione Genova si sono formati fino a quattro chilometri di coda tra Masone e il bivio con l'A10, con il traffico che è stato temporaneamente convogliato su un'unica corsia.

Per limitare i disagi, è stato consigliato agli automobilisti diretti verso Genova di utilizzare l'ingresso autostradale di Genova Pra', mentre per chi proveniva da Gravellona l'uscita suggerita è stata quella di Masone.

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