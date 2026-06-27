Genova, atti vandalici a Sampierdarena e vetri in frantumi in zona Acquario: denunciato 36enne nigeriano

È stato identificato e denunciato l'uomo ritenuto responsabile di una serie di atti vandalici avvenuti tra la stazione di Genova Sampierdarena e il Porto Antico. Si tratta di un 36enne di origine nigeriana, accusato di danneggiamento aggravato dopo aver provocato ingenti danni in due distinti episodi avvenuti a poche ore di distanza.

L'ultimo intervento delle forze dell'ordine è scattato nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 giugno, in seguito a una segnalazione arrivata al 112. Alcuni cittadini avevano riferito della presenza di un uomo nei pressi dell'Acquario di Genova che, impugnando un tombino, stava distruggendo le vetrate del dehors di un locale. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente e lo hanno rintracciato poco distante, mentre si trovava sdraiato a terra.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti, il 36enne è stato identificato e collegato anche a un precedente episodio avvenuto nella serata di venerdì alla stazione ferroviaria di Sampierdarena, dove erano state mandate in frantumi numerose finestre lungo un muro adiacente ai binari.

Determinante per ricostruire i fatti è stata una segnalazione inviata attraverso YouPol, l'applicazione della Polizia di Stato che consente ai cittadini di trasmettere in tempo reale messaggi, fotografie, video e registrazioni audio, anche in forma anonima. Il filmato allegato ha permesso agli investigatori di riconoscere con chiarezza il presunto autore dei danneggiamenti. Anche per questo episodio è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato.

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