La Spezia: frontale auto-moto, morti il motociclista e il suo cane, conducente all'ospedale

Tragico incidente stradale questa mattina alla Spezia, in via del Camposanto, nei pressi del cimitero dei Boschetti, dove una moto e un camioncino bianco si sono scontrati frontalmente intorno alle 8.30.

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 35 anni, per il quale i soccorsi si sono rivelati inutili nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale della Pubblica Assistenza. Le ferite riportate si sono dimostrate troppo gravi e il decesso è avvenuto poco dopo lo schianto.

Nell’incidente ha perso la vita anche il cane che l’uomo trasportava nello zaino.

Il conducente del veicolo, un uomo classe 1971, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni non sarebbero considerate in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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