Genova, paura a Sestri Ponente: uomo tenta una rapina poi minaccia un tassista con il coltello e fugge

GENOVA - Attimi di paura oggi nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un un uomo ha tentato una rapina dentro l’ufficio postale di vico Schiaffino armata di coltello e pistola minacciando gli impiegati. Sarebbe poi scappato ma senza bottino.

Successivamente, in via Ciro Menotti, sarebbe salito su un taxi minacciando il conducente con un coltello alla gola costringendolo a scendere dall'auto. Il rapinatore si è quindi dato alla fuga e ha poi abbandonato il mezzo dopo alcuni chilometri a Pra' con all'interno la pistola, risultata essere finta.

Sul posto è intervenuta la Polizia per le indagini.

I sindacati dei tassisti hanno annunciato uno stop simbolico di mezz’ora del servizio dalle 16 alle 16.30 per richiamare l’attenzione sull’emergenza.





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