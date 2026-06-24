Genova, tenta di attraversare le fiamme del falò di San Giovanni: tedesca ricoverata al centro grandi ustionati

Poco dopo la mezzanotte, l'ambulanza 3-278 del Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in piazza della Commenda, ove era in svolgimento un falò in occasione di San Giovanni.



Per cause da chiarire, una 29enne tedesca in stato di alterazione etilica, probabilmente nel tentativo di attraversare le fiamme, è caduta nella pira riportando varie ustioni in diverse parti del corpo.



È stata medicata e condotta in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi con ustioni di terzo grado a un braccio e secondo grado a una gamba e ad una mano; in triage il codice è stato elevato a rosso ed è stata trasferita al Centro grandi ustionati.



Quando la ragazza è stata caricata a bordo, un soggetto estraneo all'intervento -anch'esso in stato di alterazione- ha tentato di entrare nel vano sanitario dell'ambulanza pretendendo l'intervento delle forze dell'ordine in seguito a un diverbio che aveva avuto con un altro uomo. Successivamente si è parato davanti al mezzo per impedirne la partenza verso l'ospedale ma è stato allontanato da alcuni presenti.



Una volta partita l'ambulanza, lo stesso si è portato in mezzo alla strada iniziando a colpire alcune auto con pugni; è stato sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine.





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