Genova, tragedia Corso Italia: Rametta ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Non si trova più in carcere Vincenzo Rametta, il 28enne genovese accusato di omicidio volontario per la morte di Edoardo Corrieri, il giovane di 29 anni travolto e ucciso al termine di una lite avvenuta in corso Italia nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, misura resa possibile dall'installazione del braccialetto elettronico.

Il trasferimento è avvenuto in esecuzione di quanto già disposto dalla gip Maria Antonia Di Lazzaro al termine dell'interrogatorio di garanzia. In quella occasione Rametta, assistito dall'avvocato Stefano Ganci, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La posizione dell'indagato resta al centro dell'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Andrea Ranalli. Non è escluso che nelle prossime settimane il 28enne possa chiedere di essere ascoltato dagli inquirenti per fornire la propria ricostruzione dei fatti e chiarire quanto accaduto quella notte.

Secondo l'ipotesi investigativa, la vicenda sarebbe maturata al termine di una discussione scoppiata dopo una serata trascorsa in discoteca. In seguito alla lite, Corrieri sarebbe stato investito da un suv lungo corso Italia. Per la procura si sarebbe trattato di un gesto volontario, circostanza che ha portato alla contestazione del reato di omicidio volontario.

Dal canto suo, la difesa mantiene una posizione prudente. L'avvocato Ganci ha dichiarato che il proprio assistito sarà disponibile a fornire la sua versione dei fatti all'autorità giudiziaria nei modi e nei tempi previsti dal procedimento, evidenziando al contempo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

Il legale ha inoltre sottolineato come Rametta stia vivendo con forte coinvolgimento umano la tragica morte di Edoardo Corrieri, esprimendo attraverso il proprio difensore un messaggio di cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima.

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