Liguria, caldo africano fino a fine mese, temperature in aumento per tutta la settimana

L'estate entra nel vivo e la Liguria si prepara ad affrontare una lunga fase di caldo intenso che, secondo le previsioni, potrebbe protrarsi almeno fino alla fine di giugno. L'ondata di calore che sta interessando gran parte dell'Europa centro-occidentale coinvolgerà anche la nostra regione, con temperature elevate soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree interne, accompagnate da tassi di umidità elevati e notti sempre più difficili da sopportare.

A determinare questa situazione è una vasta massa d'aria di origine subtropicale che si sta espandendo sul Mediterraneo e sull'Europa occidentale, favorendo condizioni di stabilità atmosferica e temperature ben superiori alle medie stagionali.

In Liguria i valori più elevati sono attesi nelle vallate interne e nelle zone lontane dal mare, dove le massime potranno avvicinarsi ai 35 gradi. Sulla costa, complice l'influenza del mare, le temperature saranno generalmente più contenute ma il disagio percepito potrebbe risultare maggiore a causa dell'umidità, soprattutto nei principali centri urbani.

A preoccupare non sono soltanto le temperature diurne, ma anche quelle notturne. Le cosiddette "notti tropicali", con minime superiori ai 24-25 gradi, potrebbero interessare diverse località costiere, rendendo più difficile il riposo e aumentando il disagio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Secondo gli esperti, il picco del caldo è atteso tra il prossimo fine settimana e l'inizio della settimana successiva, quando l'anticiclone subtropicale potrebbe rafforzarsi ulteriormente. In alcune aree della Pianura Padana si prevedono punte vicine ai 39 gradi, mentre in diverse zone d'Europa, in particolare tra Francia e Germania, i termometri potrebbero raggiungere addirittura i 40 gradi.

In Liguria la situazione sarà resa più sopportabile dalle brezze marine lungo il litorale, ma il mix tra caldo e umidità farà comunque percepire temperature superiori a quelle reali. Restano possibili temporali di calore nelle zone montane dell'entroterra, soprattutto nelle ore pomeridiane, senza però modificare in modo significativo il quadro generale dominato dall'alta pressione.

Gli esperti raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi idratati e prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, mentre il caldo africano sembra destinato a rimanere protagonista ancora per diversi giorni.

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