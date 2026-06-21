Giardini di Quinto, notte di violenza: denunciati quattro minori stranieri

Momenti di forte tensione nella tarda serata di ieri ai giardini pubblici di Quinto, dove un violento alterco tra gruppi di giovani ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte nell’area compresa tra via Gianelli e via Roncallo, dopo numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 da parte dei residenti della zona.

All’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, la situazione appariva particolarmente agitata. Al termine degli accertamenti, quattro minorenni sono stati denunciati. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di minori stranieri non accompagnati che stavano trascorrendo la serata nel parco quando sarebbe scoppiata una lite degenerata rapidamente in uno scontro fisico con altri coetanei.

Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti potenzialmente pericolosi, tra cui spranghe metalliche e coltelli a scatto. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali ulteriori persone coinvolte.

Stando alle prime ricostruzioni, la tensione non si sarebbe placata nemmeno con l’arrivo delle pattuglie: alcuni dei giovani coinvolti avrebbero infatti assunto atteggiamenti ostili nei confronti dei militari, complicando le operazioni di controllo e identificazione.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nell’area dei giardini di Quinto, da tempo al centro di segnalazioni per episodi di violenza e disordini durante il periodo estivo. La vicenda arriva inoltre a pochi giorni da un’altra aggressione avvenuta nel quartiere, quella ai danni di un diciassettenne in via Pianderlino, fatto che aveva già suscitato preoccupazione tra i residenti. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

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