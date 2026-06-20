Genova, violenta aggressione ai danni di un 65enne in un locale del centro

Momenti di tensione nella notte, a Genova, dove un uomo di circa 65 anni è rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta all’interno di un locale di via Cadorna, nel centro cittadino. L’episodio si è verificato poco prima dell’una.

Sul caso stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polizia locale, intervenuti rapidamente con quattro pattuglie. Le esatte circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione, mentre il presunto aggressore è stato rintracciato e fermato poco dopo i fatti.

Secondo le prime informazioni, il 65enne sarebbe stato spintonato, fatto cadere a terra e successivamente colpito con alcuni calci al volto. A seguito dell’aggressione avrebbe riportato anche una breve perdita di coscienza, rendendo necessario l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono arrivati sia un’ambulanza sia l’automedica del 118. Dopo le prime cure, l’uomo si è ripreso ed è stato trasferito dai volontari della Squadra Emergenze in codice giallo all’ospedale Ospedale Policlinico San Martino per ulteriori accertamenti.

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